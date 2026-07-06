Бразилия установила личный антирекорд на ЧМ

Сборная Бразилии установила личный антирекорд на чемпионате мира-2026.

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Сборная Бразилии установила личный антирекорд на чемпионате мира-2026. Сборная Бразилии уступила национальной команде Норвегии в матче чемпионата мира-2026 со счетом 1:2 и покинула турнир. Таким образом, бразильцы не могут стать чемпионами мира на протяжении 28 лет (с учетом 4 лет до следующего мундиаля) - это личный антирекорд команды по количеству лет без титулов на мундиале.

Напомним, что Бразилия является пятикратным чемпионом мира - "селесао" становились победителями мундиаля в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.