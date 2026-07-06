$77.2388.03

Сборная Бразилии установила личный антирекорд по количеству лет без побед на ЧМ

Rusfootballиещё 1

Сборная Бразилии установила личный антирекорд на чемпионате мира-2026.

Бразилия установила личный антирекорд на ЧМ
© Rusfootball

Сборная Бразилии установила личный антирекорд на чемпионате мира-2026. Сборная Бразилии уступила национальной команде Норвегии в матче чемпионата мира-2026 со счетом 1:2 и покинула турнир. Таким образом, бразильцы не могут стать чемпионами мира на протяжении 28 лет (с учетом 4 лет до следующего мундиаля) - это личный антирекорд команды по количеству лет без титулов на мундиале.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Напомним, что Бразилия является пятикратным чемпионом мира - "селесао" становились победителями мундиаля в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости