«Очень плохо». Томас Тухель сделал заявление о травме Хендерсона

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал состояние полузащитника Джордана Хендерсона после его нелепой травмы во время празднования победы над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира.

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«Плохо, очень плохо. Джордан просто упал и повредил запястье, это выглядит действительно плохо», — приводит слова Тухеля Mirror.

Инцидент произошёл после финального свистка, когда Хендерсон во время празднования попытался перелезть через рекламные щиты, но неудачно упал. Игрока унесли с поля на носилках, ему оказывали помощь, включая подачу кислорода.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, Хендерсона в срочном порядке доставили в больницу.