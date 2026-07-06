«Очень плохо». Томас Тухель сделал заявление о травме Хендерсона. Игрок уже в больнице
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал состояние полузащитника Джордана Хендерсона после его нелепой травмы во время празднования победы над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира.
Инцидент произошёл после финального свистка, когда Хендерсон во время празднования попытался перелезть через рекламные щиты, но неудачно упал. Игрока унесли с поля на носилках, ему оказывали помощь, включая подачу кислорода.
Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, Хендерсона в срочном порядке доставили в больницу.
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