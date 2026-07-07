Сборная Бельгии разгромила США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Махадме из Иордании. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов».

В начале встречи счёт открыл нападающий бельгийцев Шарль Де Кетеларе. На 31-й минуте полузащитник звёздно-полосатых Малик Тилльман ударом со штрафного сравнял счёт. Через две минуты Де Кетеларе оформил дубль. На 57-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество бельгийской национальной команды. В компенсированное к матчу время форвард Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного.

На стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

В 1/16 финала мирового первенства подопечные Маурисио Почеттино победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).