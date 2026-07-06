Сборная Мексики осталась без главного тренера

Хавьер Агирре объявил об уходе из сборной Мексики после вылета с ЧМ‑2026, его сменит Рафаэль Маркес
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре объявил, что покидает национальную команду после вылета с чемпионата мира‑2026 по футболу.
Мексиканцы проиграли сборной Англии (2:3) в 1/8 финала.
— Мне бы хотелось попрощаться со своим народом победой. Больно так заканчивать. Мы старались. Игроки должны уйти с высоко поднятой головой. Мы не смогли реализовать свои моменты, но я хочу поблагодарить их всех. Я ухожу с огромной гордостью. Эти игроки меня очень обрадовали. Мы восстановили чувство принадлежности и идентичность этой команды, — приводит слова тренера beIN Sports.
Ожидается, что экс‑футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес, участник пяти чемпионатов мира, который входил в штаб Агирре на турнире‑2026, возглавит сборную Мексики.
— Желаю ему всего наилучшего. Он более чем способен на эту работу, и у него получится лучше, чем у меня, — добавил Агирре.
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