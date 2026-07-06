Настоящие львы. Сборная Англии показала, за счет чего может выиграть ЧМ

Сборная Англии показала, за счет чего может выиграть текущий мундиаль — за счет характера. Ни на одном турнире за последние годы англичане не демонстрировали такой воли к победе, как в игре с мексиканцами (3:2). Их победа, без сомнения, войдет в национальную футбольную классику. Многие болельщики и эксперты будут еще долго вспоминать эту встречу, особенно если команде Трех львов в итоге удастся поднять над головой кубок мира.

А сборная Мексики в очередной раз не сумела преодолеть барьер 1/8 финала. История мексиканского футбола на мировых первенствах в этом плане выглядит почти как заколдованная: с 1994 по 2018 год мексиканцы семь раз подряд выбывали именно на данной стадии, хотя на всех этих турнирах она являлась первым раундом плей-офф, а в 2022 году ситуация стала еще хуже. Команда и вовсе не смогла выйти из группы, так что прогресс есть. Мексиканцам не удалось прыгнуть выше головы, но они старались, бились и точно заслужили лестные слова в свой адрес за самоотдачу и желание бороться до последней секунды.

Не верьте статистике

Главная иллюзия, которая могла возникнуть у тех, кто следил за матчем только по текстовой трансляции, — это впечатление тотального доминирования мексиканцев на поле. Да, статистика на первый взгляд выглядит подавляющей: сборная Мексики нанесла 21 удар по воротам соперника, из которых 6 достигли створа, тогда как англичане пробили всего 6 раз, 5 из них точно по воротам. По владению мячом мексиканцы также значительно превзошли оппонента (67% против 33%), кроме того, мексиканская команда подала 11 угловых, тогда как сборная Англии лишь 2.

Однако, несмотря на эти цифры, по-настоящему опасных моментов хозяева поля создали не так уж много. Парадоксально, но во многом им помешало удаление англичанина Джарелла Куансы, которое стало катализатором резкого изменения стиля игры сборной Мексики. До этого эпизода команда действовала продуманно и даже творчески: за первые 54 минуты мексиканцы совершили всего 10 навесов, стараясь разыгрывать мяч низом и искать свободные зоны. Но после удаления игра мексиканцев словно сломалась. Оставшееся время они буквально засыпали штрафную англичан навесами, совершив 39 подач. Это был переход от изящной, комбинационной игры к более примитивной и прямолинейной атаке, где ставка делалась на физику и борьбу в воздухе.

Мексиканцы по-настоящему доминировали лишь в концовке первого тайма, когда счет стал 0:2, и команда бросилась отыгрываться любой ценой. Поэтому назвать победу англичан незаслуженной никак нельзя: они изначально находились в тяжелейших условиях и сумели выстоять.

На стороне мексиканцев было все: поддержка переполненного стадиона, где почти все зрители болели за хозяев, удобный календарь и уникальные особенности арены. Самой обсуждаемой темой накануне матча стал тот факт, что стадион "Ацтека" расположен на высоте 2 240 метров над уровнем моря — это серьезно осложняло подготовку английскому коллективу, неадаптированному к таким высокогорным условиям. Для сборной Англии это был дополнительный стресс-фактор, который мог сказаться на выносливости и скорости принятия решений.

Показательно и другое: ранее на своем главном домашнем стадионе сборная Мексики демонстрировала впечатляющую статистику, проиграв всего дважды за 89 официальных игр. Теперь к этому списку добавилось третье поражение — оно оказалось самым болезненным, ведь на кону стояла судьба выхода в четвертьфинал, предыдущие неудачи были в отборочных циклах к ЧМ.

Беллингем может затмить Кейна

Если говорить о героях встречи, то у англичан их сразу несколько. Джордан Пикфорд, которого так часто критиковали на этом чемпионате мира, в этот раз совершил несколько классных спасений и доказал, что способен тащить в самые напряженные моменты. Энтони Гордон заработал пенальти, который позволил англичанам забить третий гол, а Букайо Сака включался в нужные моменты, тоже поучаствовав в одном из мячей.

Ну и, конечно, комплиментов в свой адрес заслужил Гарри Кейн, который продолжает свою погоню за лидерами бомбардирской гонки. Пусть он и привез пенальти в свои ворота, но эту ошибку перекрывают гол и результативная передача. Форвард вновь подтвердил статус лидера и человека, способного решать исход матчей.

Тем не менее по игре со сборной Мексики сложилось впечатление, что в стане англичан Кейна по итогам турнира может затмить Джуд Беллингем. Полузащитник совершил по-настоящему эпичное достижение: его дубль стал первым на стадионе "Ацтека" со времен Диего Марадоны в 1986 году. При этом Беллингем не только забивал, но и спасал свою команду — при счете 2:1 он буквально выбил мяч из-под ног Сесара Монтеса, предотвратив второй гол мексиканцев.

В активе Джуда стало четыре мяча в пяти играх турнира. Ранее он забивал в матчах с национальной командой Хорватии (4:2) и сборной Панамы (2:0), и показательно, что эти голы оказались победными. Такая стабильность и умение проявлять себя в решающих эпизодах делают Беллингема одним из главных претендентов на звание героя чемпионата.

Впереди сборную Англии ждет суперсложное испытание — встреча с национальной командой Норвегии и ее грозным нападающим Эрлингом Холандом. Скандинавы сейчас находятся в отличной форме и способны доставить англичанам серьезные проблемы. Но если львы сумели выстоять на "Ацтеке" против мощной поддержки трибун, высокогорья и упорной сборной Мексики, значит, они способны одолеть и норвежцев.

Сборная Мексики же стала второй командой среди стран-хозяек, которая вылетела с чемпионата мира. И хотя добиться исторического успеха мексиканцам не удалось, футболисты проявили себя достойно: они боролись, старались играть в свой футбол и не сдавались даже в самых сложных ситуациях. Их вылет — это повод для работы над ошибками, но никак не повод для стыда.