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Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию с ЧМ, Англия прошла Мексику. Главное к утру

Чемпионат.com

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль и помог скандинавам победить национальную команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира, сборная Англии обыграла хозяев турнира — мексиканцев — и вышла в четвертьфинал, первая ракетка мира белорусская спортсменка Арина Соболенко проиграла 14-му номеру рейтинга японской теннисистке Наоми Осаке в четвёртом круге Уимблдона и вылетела с турнира.

Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию с ЧМ, Англия прошла Мексику. Главное к утру
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Норвегия победила Бразилию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

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Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала, где встретится с Норвегией.

Арина Соболенко вылетела с Уимблдона, проиграв Наоми Осаке в четвёртом круге.

В сборной Бельгии выступили с заявлением из-за пересмотра дисквалификации Балогуна.

Джордан Хендерсон получил травму, празднуя победу Англии. Игрока унесли на носилках.

Холанд сравнялся с Мбаппе и Месси по числу голов на ЧМ-2026.

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