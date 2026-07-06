"Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя". В "Зените" подвели итог выступления бразильцев на ЧМ
Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался об игре футболистов петербургской команды за сборную Бразилии.
"Дуглас Сантос был одним из трех лучших бразильских игроков и не допускал пожаров на своем фланге. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя, положившись на ветеранов. В целом бразильцам не хватило динамики, интенсивности, страсти и злости", – сказал Медведев.
Сборная Бразилии завершила свое выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив в матче 1/8 финала национальной команде Норвегии (1:2).
32-летний защитник Дуглас Сантос провел на мундиале 5 матчей, в которых получил одну желтую карточку, отыграв 442 минуты.
25-летний вингер сине-бело-голубых Луис Энрике принял участие лишь в одной игре на текущем турнире, проведя на поле 28 минут и не отметившись результативными действиями.
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