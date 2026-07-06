У Холанда — лучший результат с 1974 года

У Эрлинга Холанда 7 мячей на дебютном ЧМ – лучший результат с 1974 года.

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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль в ворота сборной Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (2:1).

У него стало 7 мячей на турнире в 4 проведенных матчах.

25-летний норвежец из «Манчестер Сити» проводит свой первый чемпионат мира.

Его 7 голов стали лучшим результатом для игроков на дебютном турнире с 1974 года, когда 7 мячей удалось забить форварду сборной Польши Гжегожу Лято.

Также Холанд стал первым европейцем с 1998 года с голами в каждом из 4 матчей со старта турнира. Тогда таким достижением отметился форвард сборной Италии Кристиан Вьери.