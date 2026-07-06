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Бельгия обжалует решение об отмене дисквалификации Балогуна. ФИФА не гарантировала, что успеет рассмотреть апелляцию до начала матча с США

Sports.ruиещё 1

Федерация футбола Бельгии обжалует решение отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Бельгия обжалует скандальную отмену красной карточки для сборной США
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Бельгийская сторона официально направила в ФИФА письмо с просьбой об обжаловании решения. Право на апелляцию было предоставлено, сообщает The Athletic

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Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни УЕФА, ни КОНКАКАФ, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.

Решение после рассмотрения апелляции может быть принято до начала игры 1/8 финала между США и Бельгией, но ФИФА не дала европейской команде гарантий, что это произойдет.

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