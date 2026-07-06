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Анчелотти поддержал Винисиуса после вылета Бразилии с ЧМ. Тренер подошел к вингеру, лежавшему на поле, и помог подняться

Sports.ru

Карло Анчелотти поддержал Винисиуса после вылета Бразилии с ЧМ.

Анчелотти поддержал Винисиуса после вылета Бразилии
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал вингера команды Винисиуса Жуниора после вылета команды с ЧМ-2026.

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В 1/8 финала бразильцы уступили Норвегии (1:2). Винисиус остался без результативных действий.

После игры итальянский специалист подошел к вингеру «Реала», лежавшему на газоне стадиона в Нью-Йорке, и помог подняться.

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