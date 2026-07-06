Анчелотти поддержал Винисиуса после вылета Бразилии с ЧМ. Тренер подошел к вингеру, лежавшему на поле, и помог подняться
Карло Анчелотти поддержал Винисиуса после вылета Бразилии с ЧМ.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал вингера команды Винисиуса Жуниора после вылета команды с ЧМ-2026.
В 1/8 финала бразильцы уступили Норвегии (1:2). Винисиус остался без результативных действий.
После игры итальянский специалист подошел к вингеру «Реала», лежавшему на газоне стадиона в Нью-Йорке, и помог подняться.
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