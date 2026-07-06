Выяснилось, что глава FIFA обещал Трампу

Инфантино ничего не обещал Трампу, когда президент США позвонил насчет Балогуна. ФИФА настаивает, что решение отменить дисквалификацию – независимое (Politico)
Решение по ФИФА по Балогуну было независимым.
В ФИФА приняли независимое решение отменить дисквалификацию форварду сборной США Фоларину Балогуну.
Нападающий сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.
Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Джанни Инфантино поинтересовался правилами ФИФА относительно красных карточек и основаниями для дисквалификации.
Глава ФИФА внимательно выслушал политика, но не дал никаких обещаний по исходу данного вопроса.
ФИФА после запроса Politico заявила, что решение по футболисту было независимым и принято дисциплинарным комитетом из 18 человек, но не уточняет, было ли оно принято путем голосования.
IShowSpeed поздравил Сольбаккена с победой над Бразилией: «Как тренер тренеру скажу – отличная тактика»
Арсен Венгер: «Успех французского футбола обусловлен иммиграцией. Платини – итальянский, Зидан и Бензема – алжирские, Дембеле – африканский. Они чувствуют потенциал во Франции»
Мостовой не будет называть Анчелотти плохим тренером после вылета Бразилии: «Футбол – не наука, этим и прекрасен. Нет Роналдо, который мог делать все на поле»