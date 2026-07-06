Выяснилось, что глава FIFA обещал Трампу

Решение по ФИФА по Балогуну было независимым.

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В ФИФА приняли независимое решение отменить дисквалификацию форварду сборной США Фоларину Балогуну.

Нападающий сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.

Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Джанни Инфантино поинтересовался правилами ФИФА относительно красных карточек и основаниями для дисквалификации.

Глава ФИФА внимательно выслушал политика, но не дал никаких обещаний по исходу данного вопроса.

ФИФА после запроса Politico заявила, что решение по футболисту было независимым и принято дисциплинарным комитетом из 18 человек, но не уточняет, было ли оно принято путем голосования.