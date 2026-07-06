Кейн повторил рекорд Линекера

Кейн забил 6 голов в плей-офф ЧМ за Англию и повторил рекорд Линекера
Харри Кейн забил 6 голов в плей-офф ЧМ и повторил рекорд Англии.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против команды Мексики (3:2).
32-летний форвард на 60-й минуте реализовал пенальти.
Это 6-й гол футболиста на турнире и 14-й – в целом на чемпионатах мира (в 16 играх). При этом 6 голов Кейна из 14 пришлись на игры плей-офф.
Харри повторил рекорд сборной Англии по числу голов на этой стадии турнира, установленный Гари Линекером (6 мячей на двух турнирах – ЧМ-1986 и ЧМ-1990).
В 1/4 финала англичанам предстоит сыграть со сборной Норвегии.
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