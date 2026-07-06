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Чемпион мира Ромарио: это не та Бразилия, которую мы знаем

Rusfootball

Чемпион мира 1994 года Ромарио высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2026.

Чемпион мира Ромарио: это не та Бразилия, которую мы знаем
© Rusfootball

Чемпион мира 1994 года Ромарио высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2026. По словам Ромарио, в вылете команды виноваты все, включая тренера.

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- Во всём виноваты все, включая тренера. Это был впечатляющий турнир. Но это не та Бразилия, которую мы знаем, - приводит слова Ромарио El Chiringuito TV.

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 и покинула мундиаль. Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (дубль) и Неймар (пенальти). В 1/4 финала турнира норвежцам предстоит сыграть с национальной командой Англии, которая одержала победу над Мексикой.

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