Чемпион мира Ромарио: это не та Бразилия, которую мы знаем
Чемпион мира 1994 года Ромарио высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2026.
Чемпион мира 1994 года Ромарио высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2026. По словам Ромарио, в вылете команды виноваты все, включая тренера.
- Во всём виноваты все, включая тренера. Это был впечатляющий турнир. Но это не та Бразилия, которую мы знаем, - приводит слова Ромарио El Chiringuito TV.
В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 и покинула мундиаль. Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (дубль) и Неймар (пенальти). В 1/4 финала турнира норвежцам предстоит сыграть с национальной командой Англии, которая одержала победу над Мексикой.
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