УЕФА ответит на скандальное решение ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответит на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной команды Бельгии. Об этом сообщает Politico.

Ожидается, что УЕФА поддержит Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию (RBFA), осудившую решение ФИФА. Отмечается, что один из вице-президентов организации анонимно назвал эту ситуацию «полным позором».

Ранее стало известно, что RBFA может обжаловать решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна. В организации были удивлены решением ФИФА.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.