Игрок Бразилии расплакался на интервью

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро не смог сдержать слез во время интервью после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу.

Сборная Бразилии уступила команде Норвегии (1:2) и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

"Трудно что-то сказать, это мечта любого бразильца с детства - выиграть чемпионат мира. У меня было три шанса, и я воспринимаю это как привилегию, - сказал Каземиро, комментарий которого приводит Caze TV. - Я очень горжусь тем, что я и все игроки сделали здесь, мы старались и хорошо поработали. Мы знаем, что разочаровали более 210 миллионов бразильцев, но жизнь продолжается. В такие моменты я просто хочу быть рядом со своей семьей".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.