Роналдо раскритиковал Анчелотти и Винисиуса после вылета Бразилии с ЧМ

Роналдо о вылете Бразилии с ЧМ: «Анчелотти допустил слишком много ошибок – не понимаю, почему не играли Эндрик и Жоао Педро. Винисиус провел неудачный турнир, когда команда в нем нуждалась»
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал вылет бразильцев с ЧМ-2026 следствием неправильных решений главного тренера команды Карло Анчелотти.
В 1/8 финала чемпионата мира Бразилия уступила Норвегии со счетом 1:2.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Буду честен, я думаю, что вылет начался с решений, принятых на скамейке. Карло Анчелотти – один из лучших тренеров в истории футбола, но он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не был игроком стартового состава. Он провел выдающийся сезон и находится в отличной форме. Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то новое. Посмотрите на Эндрика. Каждый раз, когда он выходил на поле, он привносил энергию, агрессию и непредсказуемость. Тем не менее, он провел большую часть чемпионата мира на скамейке запасных. Я не понимаю этого. Винисиус Жуниор также должен взять на себя ответственность. Все мы знаем, насколько он талантлив, но это чемпионат мира он провел неудачно. Он совершенно не был похож на игрока, который доминирует на клубном уровне. Он не проявил себя по-настоящему, когда Бразилия нуждалась в своих главных звездах. Норвегия заслужила победу. Они играли организованно, дисциплинированно, и Холанд наказывал соперника за каждую ошибку. Но Бразилия помогла Норвегии неверными решениями, принятыми еще до начала матча. На этом уровне одна или две ошибки могут положить конец вашему выступлению на чемпионате мира. В этот раз их было слишком много», – сказал Роналдо.
Спортс: главные новости
«Эта сборная Бразилии принадлежит власти, а не народу. Анчелотти – главный герой этого позора, вызов Неймара – насмешка». Журналистка Лакомб о вылете бразильцев с ЧМ
Хендерсону потребуется операция, он больше не сыграет на ЧМ. Хавбек Англии повредил запястье, празднуя победу над Мексикой
Федерация футбола США угрожала ФИФА обращением в CAS из-за красной Балогуна. Затем дисквалификацию форварда приостановили на год (The New York Post)
Главное сейчас