Президент Мексики выступила после вылета сборной

Президент Мексики Шейнбаум: «У нас лучшая в мире страна в плане гостеприимства, с радостным и сплоченным народом. Достижения игроков сборной останутся в наших сердцах»
Клаудия Шейнбаум о ЧМ: Мексика – лучшая в мире страна для приема гостей.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высказалась после поражения национальной сборной от команды Англии (2:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Мексиканцы стали второй страной-хозяйкой, которая завершила выступление на турнире. Ранее с чемпионата мира вылетела команды Канады. Борьбу продолжает только сборная США.
«Не унывайте! Иногда ты побеждаешь, иногда – учишься. Важно двигаться вперед и с гордостью представлять Мексику. Достижения молодых игроков национальной сборной навсегда останутся в сердцах всех мексиканцев. Мы показали всем, что Мексика – лучшая в мире страна с точки зрения приема гостей, с радостным и сплоченным народом. Вперед, Мексика!» – написала Клаудия Шейнбаум.
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Президент Мексики Шейнбаум: «У нас лучшая в мире страна в плане гостеприимства, с радостным и сплоченным народом. Достижения игроков сборной останутся в наших сердцах»