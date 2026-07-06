Президент Мексики выступила после вылета сборной

Клаудия Шейнбаум о ЧМ: Мексика – лучшая в мире страна для приема гостей.

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высказалась после поражения национальной сборной от команды Англии (2:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Мексиканцы стали второй страной-хозяйкой, которая завершила выступление на турнире. Ранее с чемпионата мира вылетела команды Канады. Борьбу продолжает только сборная США.

«Не унывайте! Иногда ты побеждаешь, иногда – учишься. Важно двигаться вперед и с гордостью представлять Мексику. Достижения молодых игроков национальной сборной навсегда останутся в сердцах всех мексиканцев. Мы показали всем, что Мексика – лучшая в мире страна с точки зрения приема гостей, с радостным и сплоченным народом. Вперед, Мексика!» – написала Клаудия Шейнбаум.

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