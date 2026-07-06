В Бразилии разносят Анчелотти. Болезненная реакция на вылет в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии неожиданно завершила выступление на чемпионате мира уже в 1/8 финала. Команда Карло Анчелотти уступила Норвегии со счетом 1:2, а главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль.

Для Бразилии это поражение стало историческим. Впервые с 1990 года она осталась без четвертьфинала. Тогда их остановила Аргентина во главе с Диего Марадоной.

После ЧМ в Италии селесао неизменно проходили 1/8 финала: дважды становились чемпионами мира, один раз завоевали серебро, однажды заняли четвертое место, а еще четыре раза вылетали в четвертьфинале.

Неудивительно, что реакция бразильской прессы получилась крайне эмоциональной. Одни увидели в поражении конец очередной мечты о шестом чемпионском титуле, другие обрушились с критикой на Карло Анчелотти, а третьи назвали этот матч символическим прощанием Неймара с чемпионатами мира.

O Globo: «Мечта о шестой звезде снова разбилась»

Издание O Globo назвало поражение концом надежд на долгожданный шестой титул чемпионов мира.

Журналисты не без горечи отметили, что первый мундиаль Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии завершился еще до стадии, которую сама пресса давно называет «призраком четвертьфинала», ведь именно этот рубеж в последние годы регулярно становился непреодолимым для бразильцев.

Особое внимание издание обратило на статистику. В матчем с Норвегией команда Анчелотти владела мячом всего 32 процента времени – это худший показатель команды на чемпионатах мира с момента начала подобных подсчетов в 1966 году.

Folha de S.Paulo: «Норвежцы оставили Бразилию на берегу»

Folha de S.Paulo также не скрывает разочарования.

Журналисты образно описали игру норвежцев, отметив, что они буквально «доплыли до победы», оставив сборную Бразилии ни с чем.

Отдельно газета остановилась на Неймаре, для которого этот вечер стал последним матчем на чемпионатах мира. Хотя категорично заявлять, что Ней действительно больше не приедет на мундиаль, никто не стал.

Издание решило не призывать к немедленным кадровым решениям и отметило, что у Анчелотти теперь есть полноценный четырехлетний цикл, чтобы построить новую команду уже без постоянных импровизаций, на которые ему приходилось идти после назначения.

UOL: «Самый большой провал в карьере Анчелотти»

Куда жестче выступил портал UOL.

Авторы материала назвали вылет сборной Бразилии самым серьезным поражением в тренерской карьере Карло Анчелотти, завоевавшего многочисленные титулы в европейском клубном футболе.

Колумнист Мауру Сезар Перейра возложил основную ответственность именно на итальянского специалиста. По его мнению, исход встречи предопределили тренерские решения и выбранная игровая модель.

Особенно он раскритиковал ставку на футбол без мяча. По мнению обозревателя, Бразилия вновь добровольно отказалась от привычного для себя доминирования, что в итоге сыграло на руку сопернику.

Также Перейра напомнил о тревожной тенденции: начиная с чемпионата мира 2006 года бразильцы неизменно завершают выступление после поражений именно от европейских сборных. Норвегия лишь продолжила эту неприятную серию.

Gazeta Esportiva: «Роковой промах Гимарайнша»

Gazeta Esportiva сделала акцент не столько на тактике, сколько на одном конкретном эпизоде.

По мнению издания, одним из ключевых моментов встречи стал нереализованный пенальти Бруну Гимарайнша в первом тайме.

Журналисты напомнили, что полузащитник стал первым бразильцем со времен Зико на чемпионате мира 1986 года, который не сумел реализовать пенальти, назначенный по ходу игры. Этот эпизод, по мнению издания, вполне мог изменить ход встречи, ведь реализуй Бразилия свой шанс, сценарий матча мог сложиться совершенно иначе.

В итоге же символом вечера стал не промах Гимарайнша, а дубль Холанда, который отправил Норвегию в четвертьфинал, а Бразилию – домой, вызвав одну из самых болезненных реакций местной прессы за последние десятилетия.