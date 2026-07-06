$77.9789.26

Мостовой рассказал, что помешало Бразилии победить Норвегию на ЧМ-26

Rusfootballиещё 2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о прошедшем матче национальных команд Бразилии и Норвегии.

Мостовой объяснил, что помешало Бразилии победить Норвегию
© Rusfootball

Александр Мостовой считает, что реализованный пенальти позволил бы Бразилии одержать уверенную победу в матче.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
"Забей этот парень пенальти - и все было бы совсем по-другому, сборная Бразилии выиграла бы со счетом 2:0. Но футбол - это не математика, здесь нет готовых формул успеха, этим он и прекрасен", - сказал Мостовой "РИА Новостям".

Вчера, 5 июkя, сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира-2026 из-за поражения от Норвегии со счетом 1:2. В начале первого тайма 11-метровый удар не реализовал полузащитник южноамериканцев Бруно Гимарайнс.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости