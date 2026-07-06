СМИ раскрыли диалог Неймара с вратарем сборной Норвегии

Зарубежные СМИ раскрыли содержание эмоционального диалога нападающего сборной Бразилии Неймара и вратаря сборной Норвегии Эрьяна Нюланда на последних минутах матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

В концовке игры Бразилия получила право исполнить пенальти. Как утверждает Ge Globo, Неймар взял мяч в руки, подошёл к Нюланду и самоуверенно спросил: «Куда ты хочешь, чтобы я пробил?! Выбирай, куда мне отправить мяч?»

Норвежский вратарь с иронией отреагировал на этот выпад и ответил: «Бей в штангу. В штангу!» Неймар в ответ крикнул: «Это не мой вариант. Идиот!»

В итоге Неймар реализовал пенальти, однако это не спасло Бразилию от поражения — 1:2.