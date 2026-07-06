Тренер сборной Англии прокомментировал отсрочку дисквалификации Балогуна

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал отсрочку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

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Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Нападающий сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп дважды звонил президенту США Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации.

После матча против сборной Мексики в 1/8 финала (3:2) Тухеля спросили, будет ли сборная Англии обжаловать удаление Джарелла Куансы, получившего прямую красную карточку за удар по ноге Хесуса Гальярдо в подкате.

– Где это теперь начинается и заканчивается? Можем мы отменить его или нет? Что происходит? Где это начинается и где заканчивается? Вот в чем вопрос. У меня нет ответа.

Прежде всего, чтобы сразу все прояснить: я думаю, что [Балогун] не должен был получить красную карточку. Но вмешался ВАР, и, очевидно, три видеоассистента и судья, проверив эпизод, пришли к выводу, что это красная карточка, поэтому решение принято.

Кто, когда и на каком основании отменил это решение? И как далеко это теперь зайдет? Я нахожу это странным. Мы просто хотим последовательности в решениях.

Итак, желтая карточка Райса на первой минуте матча [с Мексикой]... Мы можем спорить бесконечно. Я считаю, что карточки не было. Можем ли мы ее отменить? Оспорит ли Франция желтую карточку Олисе, которой не было? Чем это закончится? Где грань? Я не знаю правил. Я не тот, кого нужно спрашивать. Я подожду, что будет дальше.

– Стоит ли Кейну попросить президента Трампа?

– Возможно, – сказал Тухель.