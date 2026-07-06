Анчелотти высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды с ЧМ

Тренер сборной Бразилии высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды с ЧМ
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит Ge.
Специалист заявил, что, несмотря на поражение и вылет с мундиаля, он продолжит тренировать сборную Бразилии.
«Мы будем продолжать работать на благо этой команды, стараться совершенствоваться и искать новые идеи. Мы справимся с этим поражением с новым импульсом к работе», — рассказал он.
Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд, у бразильцев единственный мяч забил Неймар.
Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал скандинавы поборются с Англией.
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