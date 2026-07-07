Балогун высказался о приостановке дисквалификации

Нападающий сборной США Фоларин Балогун заявил, что не принимал участия в процессе приостановки его дисквалификации на чемпионате мира‑2026.

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Балогун в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) получил прямую красную карточку и должен был пропустить игру 1/8 финала против бельгийцев. ФИФА сообщила, что в соответствии со статьей дисциплинарного кодекса применение автоматической дисквалификации нападающего приостанавливается на испытательный срок в один год. Таким образом, Балогун сыграл с командой Бельгии (1:4). Он вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 90+2‑й минуте. Президент США Дональд Трамп заявил, что просил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.

— Я понимал, что это решение, конечно, вызовет споры. Поэтому для меня это не стало большой неожиданностью. Но как игрок моя задача — просто выйти на поле и сосредоточиться на своей работе. Как я уже сказал, я согласился с решением, когда мне показали красную карточку, и я согласился с решением, когда мне сказали, что мне будет позволено играть. Я не принимал никакого участия в этом процессе, и это никак не связано со мной лично, — приводит слова Балогуна USA Today. — Я разочарован тем, что нам не удалось победить. При этом Бельгия была сильнее. Они сыграли гораздо лучше нас, — добавил Балогун.

25‑летний форвард сыграл на чемпионате мира‑2026 четыре матча, забил три гола и сделал результативную передачу.

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