Кампанию в поддержку Балогуна начал сын экс-мэра Нью-Йорка

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани был инициатором кампании по отсрочке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник.

По его данным, Джулиани, который является сыном бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, уведомил президента Дональда Трампа о красной карточке Балогуну после матча 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0), во время которого футболист совершил фол. После старта турнира Джулиани общается с Трампом по несколько раз в неделю, пишет издание.

Матч завершился вечером 2 июля по местному времени, но уже в тот же день в Белом доме решили опротестовать дисквалификацию Балогуна. Джулиани, министр торговли Говард Латник и представители руководства Федерации футбола США, которые смотрели матч непосредственно на стадионе, начали готовить план апелляции. Это дало старт четырехдневной кампании "лоббизма, юридических исхищрений и дипломатии, география которой растянулась от Овального кабинета до штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе и которая подчеркнула, как глубоко ближний круг Трампа оказался вовлечен во второй [в истории] чемпионат мира на территории США".

3 июля Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и поинтересовался у него правилами игры и причинами дисквалификации. Тот "внимательно выслушал, но не дал никаких обещаний об исходе [жалобы на решение судей]", пишет издание. В ФИФА журналистам отказались подтверждать детали каких-либо разговоров, подчеркнув лишь, что решение об отсрочке дисквалификации Балогуна было принято независимым дисциплинарными комитетом.

Джулиани и инвест-менеджер Скотт Гудвин, который помог Федерации футбола США привлечь в качестве тренера национальной сборной аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, сконцентрировали свое внимание на фигуре судьи матча Рафаэля Клауса. Сотрудники Белого дома изучали публикации о других противоречивых решениях рефери, выискивая любые аргументы, которые могли бы помочь апелляции.

По данным издания, ключевую роль в ФИФА сыграл юридический директор организации Эмилио Гарсия, который консультировал Инфантино о доступных вариантах решения спорного вопроса. 5 июля стало известно, что ФИФА отсрочила дисквалификацию Балогуна, что позволит ему сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. Футбольная ассоциация Бельгия заявила, что опротестует это решение.