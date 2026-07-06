Полузащитник сборной Англии больше не сыграет на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы руки.

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36-летний футболист получил травму, празднуя победу над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:2). Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье, после чего покинул поле на носилках с кислородной маской и был отправлен в больницу.

По данным The Athletic, Хендерсону потребуется операция. Футболист «Брентфорда» больше не сможет сыграть на этом чемпионате мира.

В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией. Матч пройдет 11 июля в Майами.