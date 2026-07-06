Полузащитник сборной Англии больше не сыграет на ЧМ

Хендерсону потребуется операция, он больше не сыграет на ЧМ. Хавбек Англии повредил запястье, празднуя победу над Мексикой
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы руки.
36-летний футболист получил травму, празднуя победу над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:2). Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье, после чего покинул поле на носилках с кислородной маской и был отправлен в больницу.
По данным The Athletic, Хендерсону потребуется операция. Футболист «Брентфорда» больше не сможет сыграть на этом чемпионате мира.
В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией. Матч пройдет 11 июля в Майами.
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Хендерсону потребуется операция, он больше не сыграет на ЧМ. Хавбек Англии повредил запястье, празднуя победу над Мексикой
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