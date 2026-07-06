Глава МИД Бельгии высказался об отмене дисквалификации Балогуна

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево раскритиковал решение ФИФА отложить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

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Футболист «Монако» получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Нападающий сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации.