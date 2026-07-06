Глава МИД Бельгии высказался об отмене дисквалификации Балогуна

Министр иностранных дел Бельгии об отмене дисквалификации Балогуна: «Много вопросов. Если повлиял звонок, то это нарушение элементарных правил»
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево раскритиковал решение ФИФА отложить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.
Футболист «Монако» получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Нападающий сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации.
«Как бывший футбольный арбитр, я всегда стремился соблюдать правила и обеспечивать справедливость принятых решений. Это решение, безусловно, вызывает много вопросов. Если столь непонятному решению действительно поспособствовал телефонный звонок, это было бы равносильно нарушению элементарных правил футбола и спорта и поставило бы под сомнение способность ФИФА твердо отстаивать честную игру», – заявил Прево в интервью Politico.
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