Экс-игрок сборной Франции: на эту Бразилию тошно смотреть

«На эту Бразилию тошно смотреть – где их техника, контроль мяча? Неймар создает что-то в конце матча с Норвегией, где все остальные? Роналдо бы уничтожил вратаря на месте Эндрика». Джоркаефф о ЧМ
Экс-полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал игру Бразилии на ЧМ-2026.
Бразильцы вылетели из турнира, уступив Норвегии (1:4) в 1/8 финала.
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«Мы говорим о Бразилии, ты смотрел матч Бразилия – Норвегия? На эту Бразилию просто тошно смотреть. Приезжает 35-летний Неймар (на самом деле форварду 34 – Спортс’‘), который не играет уже 5 лет… И именно он создает что-то в концовке… А где все остальные? Где они все, техничные бразильцы? Вы не убедите меня насчет Пакета или кого-то еще… Честно говоря, это ненормально… Когда я говорю о качестве, дело в контроле [мяча]. Я привожу в пример матч Бразилия – Норвегия, 2-й гол, Холанд получает мяч и контролирует его – видно, что он использует время и пространство. Затем он проталкивает мяч и бьет. Все просто! Эндрик же катит мяч, он совсем один перед вратарем… Если бы с мячом был Роналдо, он бы уничтожил вратаря и закатил бы мяч», – заявил Джоркаефф.
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