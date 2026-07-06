Булыкин назвал фаворита в матче Португалии с Испанией

Булыкин назвал Португалию фаворитом в матче с Испанией из-за наличия Роналду
Бывший нападающий «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 между Португалией и Испанией.
«Очень интересная игра, фаворитов нет. Будет интересно, как Португалия сыграет, имея лучшую полузащиту в мире, имея Роналду. Думаю, благодаря Криштиану есть небольшое преимущество у португальцев. Но понятно, что всё, о чём мы рассуждаем на бумаге, может не сработать в самой игре. Там может быть всё, что угодно: сумасшедшая реализация, красные карточки, ошибки футболистов. Будет смотреть с интересом», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.
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Матч между национальными командами состоится в 22:00 по мск.
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