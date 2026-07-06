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Холанд о Норвегии в 1/4 финала ЧМ: «У нас ушло 28 лет, чтобы этого добиться – мне 25, я не виноват в этом. Игра против Бразилии показала, что мы одна из лучших сборных Европы и мира»

Sports.ru

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал первый в истории команды выход в 1/4 финала чемпионата мира.

Холанд высказался о первом в истории сборной Норвегии выход в 1/4 финала ЧМ
© Global Look Press

В 1/8 финала ЧМ-2026 норвежцы благодаря дублю Холанда обыграли сборную Бразилии (2:1). Сборная Норвегии принимает участие в чемпионате мира впервые с 1998 года.

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«Думаю, то, как мы играли в этом матче, показывает, что Норвегия – фантастическая команда, и что на самом деле мы одна из лучших сборных Европы и мира, потому что мы достигли потрясающих результатов. На это у нас ушло 28 лет, это заняло некоторое время. Мне 25, так что вы не можете винить меня за это. Вы можете винить меня за то, что я приехал сюда, но я хочу сказать, что это невероятно, я горжусь своей страной, горжусь каждым», – сказал Холанд.
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