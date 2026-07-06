Федерация футбола Франции планирует оспорить желтую карточку Олисе

Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность обращения в ФИФА с просьбой аннулировать жёлтую карточку, полученную полузащитником Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая, сообщает L'Équipe. Предупреждение было вынесено игроку в компенсированное время встречи.

Внимание французской стороны к этому эпизоду вызвано регламентом турнира, согласно которому жёлтые карточки сгорают только после стадии четвертьфиналов. Если Олисе получит ещё одно предупреждение в предстоящем матче против сборной Марокко, он будет вынужден пропустить потенциальный полуфинал мирового первенства из-за автоматической дисквалификации.

Поводом для подготовки возможной апелляции со стороны Франции послужило недавнее решение ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Ранее международная федерация футбола отменила красную карточку американского форварда.