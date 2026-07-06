Федерация футбола Франции планирует оспорить желтую карточку Олисе

Федерация футбола Франции планирует оспорить желтую карточку Майкла Олисе в ФИФА
Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность обращения в ФИФА с просьбой аннулировать жёлтую карточку, полученную полузащитником Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая, сообщает L'Équipe. Предупреждение было вынесено игроку в компенсированное время встречи.
Внимание французской стороны к этому эпизоду вызвано регламентом турнира, согласно которому жёлтые карточки сгорают только после стадии четвертьфиналов. Если Олисе получит ещё одно предупреждение в предстоящем матче против сборной Марокко, он будет вынужден пропустить потенциальный полуфинал мирового первенства из-за автоматической дисквалификации.
Поводом для подготовки возможной апелляции со стороны Франции послужило недавнее решение ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Ранее международная федерация футбола отменила красную карточку американского форварда.
«Эта сборная Бразилии принадлежит власти, а не народу. Анчелотти – главный герой этого позора, вызов Неймара – насмешка». Журналистка Лакомб о вылете бразильцев с ЧМ
Хендерсону потребуется операция, он больше не сыграет на ЧМ. Хавбек Англии повредил запястье, празднуя победу над Мексикой
Федерация футбола США угрожала ФИФА обращением в CAS из-за красной Балогуна. Затем дисквалификацию форварда приостановили на год (The New York Post)