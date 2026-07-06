Пауло Коэльо заявил, что Бразилия перестала быть футбольной державой

Колумнист Винисиус Коэльо о вылете Бразилии с ЧМ: «За 24 года исчезли основания полагать, что Бразилия может быть футбольной державой. Стать чемпионами мира снова – это лишь мечта в данный момент»
Колумнист UOL Пауло Винисиус Коэльо проанализировал состояние сборной Бразилии, которая проиграла Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026 и покинула турнир.
«За 24 года у Бразилии постепенно исчезли основания полагать, что она может быть футбольной державой. У Бразилии были такие тренеры, как Теле Сантана, Загалло, Лушембурго на пике своей карьеры и Фелипао (Луис Фелипе Сколари – Спортс’‘). В 2006 году во главе 32 сборных, участвовавших в чемпионате мира, было пять тренеров, родившихся в Бразилии. В той команде было три игрока, которых признавали лучшими в мире: Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо. За последние 20 лет в Бразилии не было игроков такого уровня, за исключением Винисиуса Жуниора, который был признан лучшим игроком мира в 2024 году. Чемпионат мира завершился тем, что Карло Анчелотти недвусмысленно заявил, что необходимо искать новых полузащитников Нет таких крайних защитников, как раньше, центральный нападающий Матеус Кунья говорит, что он не девятый номер, а полузащитник, вратарь выходил в стартовом составе на трех чемпионатах мира подряд, наибольшее количество проигравших на чемпионатах мира – 15 – в одной и той же группе игроков, вызванных в сборную. Отчасти все это также является результатом четырехлетнего цикла работы с четырьмя тренерами и двумя президентами федерации. Отчасти. Потому что сборная U20 вылетела с чемпионата мира 2025 года, заняв последнее место в группе с Мексикой, Марокко и Испанией, и проиграла в четвертьфинале 2023 года Израилю. Ранее они побывали на двух чемпионатах мира среди юношей до 20 лет, даже не приняв в них участия. Их последняя достойная кампания состоялась в 2015 году, когда в команде выступало поколение Габриэла Жезуса, Лео Перейры, Малкома и Андреаса Перейры. Из этой четверки только Габриэл Жезус и Лео Перейра играли на чемпионатах мира. Если за последние десять лет Бразилия не выпустила больше ни одного игрока, то почему Карло Анчелотти говорит, что только эта национальная сборная может думать о том, что в ее распоряжении есть 70 игроков, способных сыграть на чемпионате мира? Или он переоценил это поколение и возможность играть на равных с любой другой серьезной командой? Если они не смогли обыграть Норвегию, как они могли бы победить Францию? Необходимо серьезно поразмыслить. Возможно, это уже началось с заявления Анчелотти о том, что необходимо будет найти новых полузащитников. Что представляется необходимым, так это организовать серьезный разбор причин неудачи, как это сделали Нидерланды в 1986 году, после того как они вылетели в отборе чемпионата мира-1986. Стать чемпионами мира снова – это всего лишь мечта на данный момент. Чтобы это снова стало реальностью, требуется тяжелая, серьезная работа. Меньше политики, но больше понимания того, чего не хватает в развитии игроков, как раньше. Является ли Бразилия сейчас питательной средой, откуда выходят таланты? Почему Колумбия играет в красивый футбол, а Бразилия – нет? Обсуждение может могут показаться недостаточным, но это первый шаг к выработке комплекса действий и плана на следующие десять лет. К 2030 году, прежде всего, необходимо иметь одного тренера на весь цикл. Но это еще не все. Бразилии необходимо вернуться к роли центра развития футбольной культуры, каким сегодня являются Англия, Испания и Франция. Чтобы достичь такого уровня, потребуется десять лет. Если вы начнете прямо сейчас, это может занять меньше времени», написал Винисиус Коэльо.
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