Быстров поделился мнением об отмене дисквалификации Балогуна

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал приостановку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна доказательством коррупции в ФИФА.

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Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Таким образом, форвард США сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп дважды звонил главе ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации.