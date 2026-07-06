Журналистка назвала Анчелотти главным виновником неудачи сборной Бразилии

«Эта сборная Бразилии принадлежит власти, а не народу. Анчелотти – главный герой этого позора, вызов Неймара – насмешка». Журналистка Лакомб о вылете бразильцев с ЧМ
Журналистка Милли Лакомб назвала Карло Анчелотти главным виновником неудачного выступления сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Бразильская команда уступила Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:2.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Они хотели видеть Неймара. Он вышел на поле, а затем Бразилия пропустила дважды. Появление Неймара лишило команду единственного, что у нее было на тот момент – высокого и интенсивного прессинга. Из-за того, что Неймар не играет по кому-то персонально, пришлось изменить схему и выпустить опорных полузащитников. Неймар вышел на поле при счете 0:0. Для Норвегии это было просто подарком. Огромный во всех смыслах Холанд забил два гола и показал, что из себя представляет Бразилия – экзистенциальную пустоту. Столь восхваляемый Карло Анчелотти стал главным героем этого позорного чемпионата мира. Он не заставил Бразилию играть в футбол, а превратил команду в кучку игроков, занятых только защитой, и пытался дисциплинировать таких звезд, как Эндрик, Данило и Райан, методом «я здесь главный». Я действительно восхищаюсь теми, кто, работая в футболе и воочию наблюдая, во что превратилась эта команда, говорил о шестом титуле так, будто он был возможен в этом контексте. Эта футболка по-прежнему имеет вес, потому что в 70-х и 80-х команда была великолепны. Но на этом все. Вызов Неймара в сборную – это насмешка. Бразилия без идентичности – тоже издевательство. Поражение со счетом 1:7 (от Германии в полуфинале ЧМ-2014 – Спортс’‘) осталось безнаказанным, и никто не понес за него ответственность. Эта Бразилия принадлежит не народу, а тем, кто находится у власти. Абсолютно презренная и индивидуалистическая Бразилия. Не думайте, что те, кто находится у власти, недовольны. Это не так. Они заработали много денег, и с точки зрения бизнеса кампания была успешной. Мне жаль тех, кто поверил. Таким было поколение Неймара. Вам понравилось?» – написала Лакомб.
Спортс: главные новости
Депутат Журова о Балогуне: «Не верю, что Трамп настолько следит за футболом, чтобы отменять карточки. ФИФА решила выслужиться перед хозяевами ЧМ, возможно»
Сенатор Крус – Трампу о решении по Балогуну: «Спасибо вам за отмену этой нелепой красной карточки от имени всех американцев»
Инфантино об отмене бана Балогуна: «Трамп звонил по этому поводу – мне звонят по многим вопросам со всего мира. Судебные органы ФИФА независимы, что важно для доверия к футболу»
Главное сейчас