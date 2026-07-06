Трамп прокомментировал историю с красной карточкой на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам на брифинге, что не разбирается в футбольной специфике. Он добавил, что не знал, какие последствия для игрока несет получение красной карточки, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По данным портала, лучший бомбардир сборной США на турнире Фоларин Балогун был удален в матче с боснийцами за грубый фол и должен был пропустить игру 1/8 финала с бельгийцами.

Вместе с тем, после трех звонков Трампа, дисциплинарный комитет ФИФА допустил футболиста, назначив ему испытательный срок на год.

«Балогун — наш лучший игрок. Он получил красную карточку. Я не знал, что это значит, но потом услышал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как можно наказывать его за игру, которая еще не была сыграна? Я попросил FIFA пересмотреть это», — разъяснил президент.

Трамп уточнил, что ничего не требовал от президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, не давал ему конкретные советы и указания.

«Я не говорил ему [руководителю ФИФА], что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — констатировал американский лидер.

Глава США отметил, что всего лишь попросил о пересмотре ситуации, поскольку не считал, что произошло нарушение. Он добавил, что ситуацию даже нельзя назвать фолом, так как «два игрока просто случайно столкнулись друг с другом».

Ранее сообщалось, что скандал на ЧМ с игроком сборной США вызвал настоящий «мемный взрыв» в социальных сетях: блогеры опубликовали огромное количество картинок с «картой Трампа», позволяющей нарушителям правил избегать наказания.