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Трамп прокомментировал историю с красной карточкой на ЧМ-2026

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам на брифинге, что не разбирается в футбольной специфике. Он добавил, что не знал, какие последствия для игрока несет получение красной карточки, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Трамп прокомментировал историю с красной карточкой на ЧМ-2026
© Global Look Press

По данным портала, лучший бомбардир сборной США на турнире Фоларин Балогун был удален в матче с боснийцами за грубый фол и должен был пропустить игру 1/8 финала с бельгийцами.

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Вместе с тем, после трех звонков Трампа, дисциплинарный комитет ФИФА допустил футболиста, назначив ему испытательный срок на год.

«Балогун — наш лучший игрок. Он получил красную карточку. Я не знал, что это значит, но потом услышал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как можно наказывать его за игру, которая еще не была сыграна? Я попросил FIFA пересмотреть это», — разъяснил президент.

Трамп уточнил, что ничего не требовал от президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, не давал ему конкретные советы и указания.

«Я не говорил ему [руководителю ФИФА], что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — констатировал американский лидер.

Глава США отметил, что всего лишь попросил о пересмотре ситуации, поскольку не считал, что произошло нарушение. Он добавил, что ситуацию даже нельзя назвать фолом, так как «два игрока просто случайно столкнулись друг с другом».

Ранее сообщалось, что скандал на ЧМ с игроком сборной США вызвал настоящий «мемный взрыв» в социальных сетях: блогеры опубликовали огромное количество картинок с «картой Трампа», позволяющей нарушителям правил избегать наказания.

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