Депутат Парагвая извинилась перед французами после слов Амарильи о Мбаппе

Депутат Парагвая Ортега о словах Амарильи про Мбаппе: «Приношу извинения французскому народу. Страсть к футболу не может оправдать расизм или разжигание ненависти»
Депутат Парагвая Джоанна Ортега извинилась перед французским народом после высказываний Селесты Амарильи о Килиане Мбаппе.
Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0).
Сенатор Парагвая Амарилья опубликовала ряд оскорбительных заявлений в адрес французского форварда: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
«Как гражданин Парагвая и член парламента, решительно отвергаю расистские высказывания сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе. Футбол разжигает страсть в Парагвае и является частью того, что объединяет нас как народ, но эта страсть никогда не сможет оправдать расизм или разжигание ненависти. Парагвай поддерживает отношения уважения и сотрудничества с Францией, что не отражается в этих заявлениях. Спорт, который принес нам столько гордости на этом чемпионате мира, заслуживает того, чтобы быть свободным от подобной риторики. Расизму нет места ни в спорте, ни в политике. На поле мы соперники, но вне поля нас объединяет гораздо больше: уважение, достоинство и стремление к равенству для всех людей. Как член парагвайского конгресса выражаю свою солидарность и приношу свои извинения французскому народу», – написала Джоанна Ортега.
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