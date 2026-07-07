Депутат Парагвая извинилась перед французами после слов Амарильи о Мбаппе

Депутат Парагвая Джоанна Ортега извинилась перед французским народом после высказываний Селесты Амарильи о Килиане Мбаппе.

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Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0).

Сенатор Парагвая Амарилья опубликовала ряд оскорбительных заявлений в адрес французского форварда: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».