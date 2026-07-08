Отец Хендерсона рассказал, что у футболиста сборной Англии раздроблено предплечье

Полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон серьезно повредил предплечье во время празднования победы команды в матче чемпионата мира‑2026, сообщил отец форварда Брайан Хендерсон.

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В воскресенье сборная Англии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала ЧМ‑2026 (3:2). 36‑летний Хендерсон провел игру на скамейке запасных. Хавбек получил повреждение во время празднования победы, при попытке перелезть через рекламный щит англичанин упал на землю и повредил руку. Хендерсона унесли с поля на носилках, подключив к кислородной маске. Ранее СМИ сообщали, что футболист перенесет операцию.

— Это его левое предплечье — он его полностью раздробил. Ему наложат гипс, а дальше все будет зависеть от того, что скажут специалисты. Он не бросит своих товарищей по команде (на чемпионате мира). Он будет с ними, пока все не закончится, — приводит слова Хендерсона‑старшего Daily Mail.

Англичане в четвертьфинале сыграют с командой Норвегии. Встреча пройдет 11 июля в Майами.

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