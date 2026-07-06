Уходящий в отставку премьер-министр Британии Кир Стармер вмешался через дипломатические каналы, чтобы противостоять плану ФИФА перенести матч Англии на чемпионате мира против Мексики, исходя из опасений, что это даст хозяевам несправедливое преимущество, сообщает The Guardian.

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Премьер-министр поручил дипломатам через свои каналы выступить против предложений ФИФА перенести начало матча с часа ночи по британскому времени (03:00 мск) на более раннее время после того, как Футбольная международная ассоциация предупредила, что это сократит время Англии на адаптацию к большой высоте в Мехико. Это недопустимое дипломатическое вмешательства произошло днем ранее перед драматичной победой Англии со счетом 3-2 над со-хозяевами чемпионата мира Мексикой на стадионе Ацтека, что обеспечило англичанам путевку в четвертьфинал против Норвегии.

Матч в Мехико был отложен на час после того, как футбольные власти активировал протокол безопасности из-за угрозы молнии. На вопрос о вмешательстве Британии в понедельник, Стармер загадочно сказал: "Нам пришлось бы бороться с Футбольной федерацией Англии, чтобы было бы нелогично". Сборная Англии преодолела враждебную атмосферу, сложности игры на высоте и красную карточку во втором тайме для Джарелла Кванса, и, победив, прошла в четвертьфинал.

Последнее вмешательство стало вторым случаем за неделю, когда Стармер напрямую участвует в околофутбольных событиях чемпионата мира. На прошлой неделе правительство приняло экстренный закон, позволяющий пабам в Англии и Уэльсе оставаться открытыми дольше обычного во время поединка сборной с Мексикой, позволяя болельщикам смотреть матч до его окончания. Консерваторы пытались воспользоваться сообщениями о вмешательстве правительства относительно начала матча, и один источник из консерваторов сказал: "Где был этот Кир Стармер все это время?".

Этот скандал, уже второй за сутки, бросает тень на ФИФА и лично на ее руководителя Инфантино с его двойными стандартами, чиновника, который во время чемпионата мира 2018 года признавался в любви к России, а затем способствовал многолетнему запрету на участие футбольных сборных России различных возрастов на участие в международных турнирах. На нынешнем мундиале швейцарец прогнулся перед Трампом, которого, по его словам, уважает, но если говорить прямо, то попросту боится. По слухам, из-за наличия некоего компромата на него у американцев. Решение ФИФА отменить красную карточку игроку сборной США Балогуну после звонка Трампа разгневало футбольный мир. В СМИ появилась информация о том, что, неровен час, Инфантино покинет свой пост после ряда скандалов. По крайней мере, УЕФА начало поиски кандидата, чтобы предложить его на замену швейцарцу.