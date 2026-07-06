Хорватский футбольный союз пожаловался в ФИФА на судейство в матче с Португалией на ЧМ

Хорватский футбольный союз (HNS) пожаловался на судейство в матче против сборной Португалии.

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Сборная Хорватии уступила португальцам со счетом 1:2 в 1/16 финала чемпионата мира-2026 и вылетела с турнира. На 68-й минуте Криштиану Роналду забил гол с пенальти, который был назначен за фол Никола Влашича на Ренату Вейге.

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Игор Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.

Как сообщает RTL Danas, HNS обратился в ФИФА с жалобой на судейство в этом матче. По мнению хорватов, бригада арбитров во главе с Эскосом приняла несколько спорных решений в этой игре. Также в Хорватском футбольном союзе заявили о некорректной работе ВАР.