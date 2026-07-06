Роналду повторил антирекорд по офсайдам на ЧМ в XXI веке

Криштиану Роналду повторил антирекорд по офсайдам на чемпионатах мира в XXI веке.

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Сборная Португалии играет с командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 (0:0, второй тайм). На 58-й минуте форвард и капитан португальцев попал в положение «вне игры».

Теперь на счету 41-летнего Роналду 25 офсайдов на чемпионатах мира. Он сравнялся с экс-игроком сборной Нидерландов Робином ван Персию.

Всего на ЧМ-2026 Роналду шесть раз попадал в положение вне игры. На ЧМ-2022 у него было 7 офсайдов, на ЧМ-2018 – 1. На турнирах 2014 и 2010 годов Роналду попадал в офсайд по 3 раза, а в 2006-м – 5 раз.