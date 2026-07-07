Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026

Вылет сборной Португалии с чемпионата мира стал трагедией для Криштиану Роналду и его поклонников. После матча 41-летний футболист не сдержал слез.

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Португальцы проиграли Испании со счетом 0:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криш так и не стал победителем мирового первенства.

Звездный футболист известен тем, что эмоционально реагирует на неудачи. Не впервые болельщики увидели его слезы после поражения. Более того, перед началом ЧМ-2026 букмекеры принимали ставки на то, когда именно это случится. А коэффициент на то, что он заплачет в случае неудачи в игре с испанцами, составлял в среднем 1,37.

ЧМ-2026 стал для Криштиану шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча и стал автором 146 голов. При этом на нынешнем турнире и его, и тренерский команды критиковали за то, что ветеран замедляет игру. Многие критики выражали мнение, что он лишь мешает сборной, где футболисты пытаются играть на него.

Ранее в Великобритании обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку игрока сборной Англии.