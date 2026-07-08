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Андрей Канчельскис: «Как можно критиковать Роналду? Наша молодежь должна равняться на него и Месси. Форварды РПЛ забивают 8 голов за чемпионат – у Лео столько на одном ЧМ»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.

Канчельскис: нельзя критиковать Роналду
© РИА Новости

Сборная Португалии с форвардом «Аль-Насра» в составе вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала.

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«У нашей молодежи есть примеры, они должны равняться на Месси и Роналду. Как можно критиковать Роналду? Ему 41 год, он забил три гола на мундиале. Месси забил восемь в свои 39 лет. К этому нужно стремиться. Чем ты старше, тем больше тебе нужно тренироваться. У нас нападающие в РПЛ забивают за чемпионат восемь мячей и начинают рассказывать, какие они великие… Ребята, тут Лео только на чемпионате мира забил столько…» – сказал Канчельскис.
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