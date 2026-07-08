Онопко отметил, как сборная Португалии нейтрализовала Ямаля
Российский экс-футболист, а ныне тренер Виктор Онопко оценил, как сборная Португалия нейтрализовала вингера Испании Ламина Ямаля в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев, Ямаль результативными действиями не отметился.
— Ямаль ни разу никого не обыграл, так к нему подготовились? — Было видно, что когда он получал мяч, рядом сразу два футболиста. Страховка была великолепная. Здесь должен отметить работу Мартинеса, испанца, кстати. Вообще институт испанских тренеров сегодня лучший в мире. Начиная от подготовки и заканчивая восстановлением, — приводит слова Онопко Rusfootball.
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