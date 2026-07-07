Тренер сборной Португалии ушел в отставку

Главный тренер сборной Португалии Мартинес объявил об отставке
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покинул свой пост. Об этом сообщил сам специалист.
Он подчеркнул, что принял такое решение после поражения от испанцев в 1/8 финала ЧМ-2026. До турнира, по его словам, была вероятность, что он продолжит работу.
«Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, но без победы нет смысла продолжать. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда меня поддерживал, но мой контракт истекает сегодня», — заявил он на пресс-конференции.
При этом он подчеркнул, что считает прошедшую игру лучшей в исполнении своей команды на турнире.
«Мы можем гордиться собой, это главное. Ребята играли с душой, это был наш лучший матч на чемпионате мира. Мяч угодил в перекладину, не залетел ворота — и это сделало разницу при равной игре. Футболисты заслужили дополнительное время. Но все равно у нас есть повод для гордости», — убежден Мартинес.
Португальцы уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на 91-й минуте забил Микель Мерино. Этот матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду.
Ранее Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026.
США – Бельгия – 0:0. Балогун, Троссард, Пулишич, де Кетеларе, Маккенни и Тилеманс играют. Онлайн-трансляция
Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»
Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»