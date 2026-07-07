Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений со стороны сенатора

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе, которого оскорбила парагвайский сенатор Селеста Амарилья.

"Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю всю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство", - написал французский лидер в Х.

Ранее Амарилья оскорбила Мбаппе на расовой почве после матча сборных Франции и Парагвая (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира, в котором футболист стал автором единственного гола. Позднее французская федерация футбола заявила об обращении в прокуратуру, назвав ее заявление неприемлемым.

Правительство Парагвая также осудило заявление сенатора Амарильи в адрес Мбаппе, назвав его противоречащим ценностям и принципам мирного существования, говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской республики.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский "Реал". Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.