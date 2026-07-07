Бельгия оставила издевательский пост после разгрома сборной США

Сборная Бельгии уверенно шагнула в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, обыграв команду США на ее домашнем поле в Сиэтле со счетом 4:1. Однако главным событием вечера стала не только сама игра, но и дерзкая реакция бельгийцев в социальных сетях.

Встреча прошла под диктовку европейцев. Несмотря на то, что американцы играли дома, бельгийцы контролировали ход встречи. Героем матча стал форвард Ромелу Лукаку, оформивший дубль.

Итоговый счет 4:1 зафиксировал уверенное преимущество "красных дьяволов".

Особую пикантность победе придало участие нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Напомним, он был удален в предыдущей игре за грубый фол, но ФИФА накануне приняла беспрецедентное решение о приостановке его дисквалификации, вызвавшее протесты Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

После победы бельгийцы опубликовали фото автора четвертого гола - Ромелу Лукаку - с подписью: "Отмените это".

Это является прямой отсылкой к решению ФИФА "отменить" или "приостановить" удаление американского форварда. В четвертьфинале бельгийцы сыграют с командой Испании.