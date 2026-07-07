Португалия с Роналду вылетела с ЧМ, Бельгия разгромила США. Главное к утру
Сборная Португалии проиграла Испании и вылетела с чемпионата мира по футболу, Бельгия на том же турнире в 1/8 финала разгромила США.
Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
Гол Мерино на последних минутах матча помог Испании одолеть Португалию в 1/8 финала ЧМ.
Сборная Бельгии разгромила США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.
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