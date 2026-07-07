$77.9789.26

Португалия с Роналду вылетела с ЧМ, Бельгия разгромила США. Главное к утру

Чемпионат.com

Сборная Португалии проиграла Испании и вылетела с чемпионата мира по футболу, Бельгия на том же турнире в 1/8 финала разгромила США.

Португалия с Роналду вылетела с ЧМ, Бельгия разгромила США. Главное к утру
© Чемпионат

Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Гол Мерино на последних минутах матча помог Испании одолеть Португалию в 1/8 финала ЧМ.

Сборная Бельгии разгромила США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.

«Отмените это». Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США.

«Сам ко мне подошёл». Тренер Бельгии — о разговоре с Балогуном об отмене дисквалификации.

41-летний Криштиану Роналду объявил, что сыграл на последнем в карьере чемпионате мира.

Криштиану Роналду не стал чемпионом мира в качестве футболиста.

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны три из четырёх пар 1/4 финала турнира.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости