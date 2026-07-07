Сенатор Парагвая потребовала от Мбаппе извинений

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья попросила Килиана Мбаппе отказаться от своих слов.

Политик ранее на фоне матча Парагвая и Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».