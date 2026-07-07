Экс-игрок сборной Германии назвал ситуацию с Балогуном "безобразием"

Маттеус о Балогуне: «Пусть Инфантино хоть 10 Премий мира вручит Трампу, но это полное безобразие. Худшее, что я видел в футболе! ФИФА выставляет себя на посмешище»
Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался относительно отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
«Чемпионат мира подарил нам множество великолепных матчей и фантастическую атмосферу, но кто все испортил? ФИФА и политика! Дональд Трамп признался, что звонил в ФИФА и просил пересмотреть дисквалификацию Фоларина Балогуна. Приняв решение об отмене дисквалификации, ФИФА не оказывает услугу ни себе, ни футболу. Наоборот! Удаление Балогуна в матче против Боснии и Герцеговины было совершенно очевидным, тем более решение приняли после ВАР. И все же дисквалификация была отменена. Это просто смешно! Это худшее, что я когда-либо видел в футболе! Я не против новых турниров или новых правил. Трехминутные перерывы на водопой, позволяющие заработать миллиарды на рекламе – это нормально. Мы живем во времена, когда, возможно, все остальное важнее самого футбола. Но отмена явной красной карточки – это беспрецедентно! Это вмешательство в спорт. Меня это невероятно огорчает. Никогда ничего не говорил против ФИФА, но я просто в ярости. Извините за выражение, но меня сейчас стошнит! Почему ни один другой футболист не получил условную красную карточку? Все остальные были дисквалифицированы, как и положено. Когда страны-хозяйки или игроки из ведущих футбольных стран защищены, а футболисты из более мелких команд – нет, то это уже нечестная игра. ФИФА выставляет себя на посмешище. Она попирает спорт! Ничего не имею против Джанни Инфантино. Пусть хоть десять Премий мира вручит Дональду Трампу. Но когда дело доходит до обмана и манипуляций – вот здесь я провожу черту. То, что сейчас делает ФИФА, – это полное безобразие и предательство футбольных болельщиков», – заявил Лотар Маттеус.
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