ФИФА оштрафовала Балогуна на десятки тысяч долларов

Нападающий сборной США Фоларин Балогун был оштрафован на 40 тысяч долларов по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против команды Боснии и Герцеговины, сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Балогун в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) получил прямую красную карточку во втором тайме. За это дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал игрока на 20 тысяч долларов. Еще один штраф в размере 20 тысяч долларов Балогун получил за то, что после матча вышел на поле, чтобы отпраздновать победу вместе с партнерами по команде, несмотря на удаление.

— Федерация футбола США была признана солидарно ответственной за уплату штрафа в соответствии со статьей 6.5 Дисциплинарного кодекса ФИФА, — говорится в заявлении.

В воскресенье ФИФА сообщила, что в соответствии с дисциплинарным кодексом автоматическая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино о пересмотре решения по дисквалификации.

В понедельник сборная США уступила команде Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ‑2026 со счетом 1:4. Балогун вышел на поле в стартовом составе американской сборной и был заменен в концовке. Результативными действиями форвард не отметился.