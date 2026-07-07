Пирс Морган высказался об успехах Роналду за сборную Португалии

Телеведущий Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду, который заявил о том, что текущий чемпионат мира стал для него последним в карьере.

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Сборная Португалии вместе с 41-летним футболистом проиграла команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.