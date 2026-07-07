$77.9789.26

Морган о Роналду: «Рекорд по матчам за сборные, рекорд по голам, единственный сыгравший на 6 ЧМ. Поздравляю, Криштиану. Ты заставил страну и семью гордиться»

Sports.ru

Телеведущий Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду, который заявил о том, что текущий чемпионат мира стал для него последним в карьере.

Пирс Морган высказался об успехах Роналду за сборную Португалии
© Sports.ru

Сборная Португалии вместе с 41-летним футболистом проиграла команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Если Роналду сыграл последний матч за Португалию, то он уходит с наибольшим количеством матчей за сборные в истории (233), наибольшим количеством голов за сборные (146) и единственным, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Поздравляю, Криштиану. Ты заставил страну и семью гордиться», – написал Пирс Морган.
Спортс: главные новости
Главное сейчас